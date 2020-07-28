شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. انفجار في إقليم كرمان شاه غربي إيران والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أفادت تقارير إعلامية، صباح اليوم الثلاثاء، بوقوع انفجار في إقليم كرمان شاه، غربي إيران.



ومنذ نهاية يونيو/حزيران الماضي، شهدت إيران حرائق وانفجارات في مواقع نووية وصناعية وعسكرية، إلى جانب محطات كهرباء ومصافي نفط.

يُتبع..

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