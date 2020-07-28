قرقاش يشيد بجهود السعودية في استئناف تنفيذ اتفاق الرياض

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

وصف الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الثلاثاء، تطورات استئناف تنفيذ اتفاق الرياض بأنها "مشجعة".



وقال قرقاش في تغريدة عبر حسابه في تويتر: "كلنا أمل أن تغلّب الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي الرؤية الاستراتيجية للاتفاق على المكاسب التكتيكية الضيقة".

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وأشاد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية بجهود الرياض في هذا الصدد، قائلا: "الشكر والتقدير للجهد السعودي الذي لا يكل ولا يتعب".

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، جرى توقيع اتفاق الرياض، لينهي أحداثا شهدتها العاصمة المؤقتة عدن، وليوحد صف جميع المكونات المنضوية تحت لواء الشرعية.