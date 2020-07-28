أسرة الطبيب المصري محمد مشالي الشهير بلقب "طبيب الغلابة" تعلن وفاته فجر اليوم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت أسرة الطبيب المصري محمد مشالي، الشهير بلقب "طبيب الغلابة"، وفاته فجر اليوم الثلاثاء.



وقال وليد مشالى نجل الطبيب، على صفحته الشخصية، :" انتقل إلى رحمة الله تعالي والدي الدكتور محمد عبد الغفار مشالي والدفنة عقب صلاة الظهر بمحافظة البحيرة".، بحسب وسائل إعلام مصرية.

منشور وليد مشالى نجل الطبيب، على صفحته الشخصية عبر فيسبوك ينعي والده الدكتور محمد مشالي الشهير بلقب "طبيب الغلابة"

Advertisements

وتوفي الطبيب المصري، الشهير بلقب "طبيب الغلابة"، بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، بعد رحلة عطاء استمرت لسنوات طويلة لخدمه الفقراء.

يذكر أن طبيب الغلابة قد تعرض خلال الفترة الماضية للعديد من الشائعات حول وفاته، إلا أن أسرته أكدت الثلاثاء الخبر.

وكان الطبيب المصري قد صار حديث مواقع التواصل الاجتماعي على مدار الأشهر الماضية بعد رفضه لمساعدة الشاب الإماراتي "غيث" مقدم برنامج "قلبي اطمأن".

وظهر "مشالي" خلال برنامج "قلبي اطمأن" الذي يُذاع على قناة "أبوظبي" الإماراتية، رافضاً أي مساعدة، أو تجهيز عيادة جديدة من خلال تبرع مالي كبير، متمسكاً بالعطاء للفقراء، مكتفياً بهدية رمزية عبارة عن سماعات طبية.