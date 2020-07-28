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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مدير عام وكالة الفضاء الروسية: الإمارات قوة فضائية شابة ومشرقة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 يوليه 2020
متابعات_ الخليج 365
وصف ديميتري روغوزين، مدير عام وكالة الفضاء الروسية، دولة الإمارات بأنها «قوة فضائية شابة ومشرقة»، في أعقاب الإطلاق الناجح لـ«مسبار الأمل».
وقال: «إننا نستطيب وجود القوة الإماراتية الفضائية الشابة بين شركائنا الرئيسيين الأكثر ثقة»، مهنئاً الإمارات والعالم العربي على أول مهمة بين الكواكب. وأكد روغوزين أن بعثة الإمارات للمريخ، ومنذ لحظة الإعلان عنها، اجتذبت اهتماماً شديداً من مجتمع الفضاء العالمي، مشيراً إلى أن هذا المشروع الطموح يأسر المتخصصين في مجال علوم الفضاء من كل أنحاء المعمورة.
بدوره قال جيم بريدينستاين مدير وكالة «ناسا»، خلال ندوة افتراضية لإطلاق مسبار الأمل، على موقع إذاعة «جمعية الكواكب»، إن أمريكا متحمسة للغاية لوجود شريك آخر في رحلة الفضاء البشرية.
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