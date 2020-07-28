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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيسة بوليفيا تعود إلى مباشرة عملها بعد تعافيها من كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 يوليه 2020
متابعات_ الخليج 365
قالت رئيسة بوليفيا المؤقتة جانيني آنييس اليوم الثلاثاء إنها تعافت من الإصابة بفيروس كورونا وعادت للعمل.
وقالت على تويتر: "أشكركم من صميم قلبي على الحب والدعم خلال مرضي بفيروس كورونا.. شعب بوليفيا عائلة عظيمة وسنمضي قدما".
وأصيب بالفيروس عدد من مسؤولي الحكومة، ومن بينهم وزيرة الصحة.
وحتى الآن سجلت بوليفيا 69429 إصابة بفيروس كورونا و2583 وفاة.
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