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68 إصابة جديدة بكورونا في الصين و57 ألفاً بأمريكا و23384 في البرازيل

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 يوليه 2020

68 إصابة جديدة بكورونا في الصين و57 ألفاً بأمريكا و23384 في البرازيل

متابعات_ الخليج 365

سجلت الصين 68 حالة إصابة جديدة بفيروس المستجد، أمس الاثنين، من بينها 64 حالة انتقلت فيها الإصابة محليا، حسب السلطات الصحية.

 

وأظهرت أحدث الأرقام الصادرة عن اللجنة الوطنية للصحة أن إقليم شينجيانج، الواقع في أقصى غرب البلاد والذي شهد عودة ظهور الفيروس مؤخرا، سجل 57 حالة إصابة جديدة.

 

وفي الولايات المتحدة سجلت أمس الاثنين 57,039 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في غضون 24 ساعة، وفقا لتعداد جامعة جونز هوبكنز.

 

وأفادت الجامعة التي تتخذ من مدينة بالتيمور مقرا لها أن الإصابات في الولايات المتحدة، التي تعد المتضرر الأول جراء الفيروس في العالم، بلغت 4,286,663 بالإجمال حتى الساعة 8,30 مساء (00,30 ت غ).

 

أما حصيلة الوفيات الإجمالية فوصلت الى 147,588، بعد تسجيل 679 وفاة جديدة.

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وتشهد الولايات المتحدة زيادة في الإصابات، خاصة في الولايات الجنوبية والغربية مثل كاليفورنيا وتكساس وألاباما وفلوريدا، بعد انخفاض ملحوظ أواخر فصل الربيع.

 

وحتى الأحد تجاوز عدد الإصابات 60 ألف إصابة يوميا لمدة 12 يوما على التوالي، وفي بعض الأحيان تخطت الإصابات الـ 70 ألفا في اليوم الواحد.

 

وتجاوز عدد الوفيات المسجلة خلال 24 ساعة أكثر من ألف وفاة لمدة أربعة أيام متتالية نهاية الأسبوع الماضي، بعد أن كانت المرة الأخيرة التي سجلت فيها وفيات يومية مرتفعة في شهر مايو.

 

وقد يكون الانخفاض الطفيف يومي الأحد والاثنين سببه انخفاض الفحوص وبطء استجابة السلطات الصحية المحلية خلال عطلة نهاية الأسبوع.

 

أما في البرازيل، فبلغ إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا أمس الاثنين مليونين و442375 بينما بلغ عدد الوفيات 87618، إذ واصلت الإصابات الارتفاع في ثاني أكثر دول العالم تضررا من الجائحة.

 

ورصدت البرازيل 23384 إصابة جديدة و614 وفاة.

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