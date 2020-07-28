اليوم.. الرئيس السيسي يفتتح المدينة الصناعية بالروبيكي

يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الثلاثاء المدينة الصناعية بالروبيكي، صرح بذلك السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية. وتعتبر مدينة الروبيكى، هي مدينة صناعية تم نقل منطقة المدابغ الموجودة بسور مجرى العيون بمصر القديمة إليها وهي مدينة متخصصة في كل ما يخص دباغة الجلود لتستعيد مصر دورها الرائد في هذه الصناعة والتي أشتهرت بها مصر منذ ما يزيد عن ألف سنة فقد بدأ المصريون بدباغة الجلود منذ تولي الناصر صلاح الدين الأيوبي للحكم في 1169.

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