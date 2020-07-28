شكرا لقرائتكم خبر عن أكبر 7 محافظات من حيث عدد المرشحين بها "دائرة القاهرة" فى المقدمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت القوائم النهائية للمترشحين على المقاعد الفردية بالدائرة الأولي (محافظة القاهرة) بانتخابات مجلس الشيوخ 2020، والتي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات عن تنافس 98 مرشحا يتنوعون ما بين الحزبيين والمستقلين علي 10 مقاعد.

واللافت أن دائرة محافظة القاهرة، سجلت أعلى الدوائر الانتخابية التي يتنافس فيها المرشحين بواقع 98 مرشحاً من بينهم 26 سيدة.

فيما تأتي دائرة محافظة الجيرة في المرتبة الثانية من حيث عدد المترشحين علي مقاعدها، بواقع 73 مرشحاً ينتافسون فيها علي 8 مقاعد، يعقبها دائرة محافظة الاسكندرية في المرتبة الثالثة حيث يتنافس عليها 67 مرشحا علي 7 مقاعد.

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ويأتي في المرتبة الرابعة من حيث عدد المترشحين المتنافسين دائرة محافظة القليوبية بواقع 60 مرشحا يتنافسون علي 6 مقاعد، وفي المركز الخامس تأتي دائرة محافظة دائرة الشرقية بواقع 47 مترشحا يتنافسون فيها علي 7 مقاعد.

واللافت أن عدد المترشحين في دائرة محافظة الدقهلية هو 43 مرشحا يتنافسون علي 6 مقاعد، بينما دائرة محافظة البحيرة المخصص لها 7 مقاعد يتنافس عليها 41 مرشحا.