"مزيد من الموت".. فاوتشي يحذر الأمريكيين إذا لم يلتزموا بتدابير مكافحة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن- (د ب أ):

حذَر الدكتور أنتوني فاوتشي، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية في الولايات المتحدة، من أن البلاد يمكن أن تشهد عشرات الآلاف من الوفيات الإضافية الناجمة عن فيروس كورونا.

وشدد فاوتشي، في مقابلة مع شبكة "سي.إن.إن." الإخبارية الأمريكية، على أنه لا يجب أن يحدث ذلك، قائلا: "إنّ تجنب الزحام، والتباعد الجسدي، وارتداء الكمامات بشكل عام، وإغلاق البارات، ونظافة اليدين.. أشياء مهمة، ويمكنها إحداث فرق".

وقال إنه إذا لم يتم الالتزام بالتدابير "فسنتعرض لمزيد من المعاناة والمزيد من الموت".

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وتابع: "كما قلت مرارًا وتكرارًا، هناك أشياء يمكننا القيام بها الآن في ظل غياب لقاح ... نأمل أن نقدِر ذلك، ونفعل ذلك بطريقة صارمة للغاية".

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم بأعداد الإصابات والوفيات بكورونا، بـ3ر4 مليون إصابة وأكثر من 148 ألف وفاة.

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