موقف لـ"طبيب الغلابة" أثار الدهشة قبل رحيله.. هنيدي اختاره "بطل الخير" وفنانون علقوا

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

في موقف سابق، أثار الدكتور محمد مشالي، دهشة مُقدم برنامج إماراتي مهتم بالمساعدات الخيرية، بعد رفضه مساعدته الكبيرة، مما دفع رواد مواقع التواصل الإجتماعي للتفاعل مع هذا الموقف، وكذلك عدد من الفنانين بالعديد من التعليقات الإيجابية ورسائل الشكر والتقدير.

وتوفي الدكتور محمد مشالي المعروف بطبيب الغلابة، في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، إثر هبوط مفاجئ في الدورة الدموية.

البرنامج الإماراتي

ذهب مقدم برنامج "قلبي اطمأن" الإماراتي، إلى عيادة الدكتور مشالي، في مدينة طنطا، فلديه عيادة يقصدها الفقراء، ويتقاضى أجرًا متواضعًا لدرجة كبيرة مقارنة ببقية الأطباء في بلاده.

وأخبره مقدم البرنامج : "أنا جاي من الإمارات، وليس معي غير 5 جنيهات وتكلفة الكشف 10 جنيهات، هل يمكنني أن آتي بعد أن يذهب المرضى وأدفع الخمس جنيهات"، فوافق الطبيب على الفور.

وعندما عرض مقدم البرنامج الإماراتي تقديم مساعدة مالية له، رفض الطبيب، قائلا: "جميلك على رأسي، الناس غلابة وأنا نشأت فقير، والدي أوصاني بالفقراء خيرًا، وأنا مش عايز عربية 10 متر ولا عايز بدلة بمليون و10 آلاف، أنا زاهد، أنا أي حاجة بتكفيني، سندويتش فول وسندويتش طعمية بيكفيني".

وعندما أصرَ مقدم البرنامج على تقديم المساعدة بقوله "إزاي ممكن أساعدك نساعد الفقراء"، رد الطبيب: "ممكن تروح تعمل تبرع في جمعية خيرية أو تتبرع لمؤسسة الملاجىء في شارع بورسعيد.. أنا مش موافق، أنا مش هنتقل من العيادة دي إلى أن يتوفاني الله، أنا ممكن أعمل عيادة تانية بس أنا سعيد بهذه.. بتقرب إلى الله بعمل الخير".

وعُرض برنامج "قلبي اطمأن" منذ 2018 عبر عدة محطات فضائية عربية، منها قناة أبوظبي الفضائية في السادسة و20 دقيقة بتوقيت الإمارات، وقدم البرنامج مساعدات للفقراء وأصحاب الحالات الإنسانية.

فنانون يعلقون

وعلق الشاعر الغنائي أمير طعيمة، على موقف طبيب الغلابة الدكتور محمد مشالي، في البرنامج الإماراتي.

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وكتب طعيمة، عبر حسابه على تويتر، قائلا : "‏والله يا دكتور محمد، إنت اللي فاهم الدنيا صح، وعارف تديها حجمها الحقيقي، وإحنا اللي مش فاهمين أي حاجة.. ربنا يبارك في عمرك و صحتك، محمد مشالي".

وردت إليسا، على تدوينة طعيمة، قائلة : "لسه الدنيا بخير، طول ما فيه ناس زي الدكتور محمد".

أما الفنان محمد هنيدي فشارك في حملة "أبطال الخير"، عبر حسابه بموقع "تويتر"، واختار الدكتور محمد مشالي، بطلًا.

وغرد "هنيدي"، بفيديو قائلًا: "أنا اخترت الدكتور محمد مشالي، قضى 40 سنة في الخير وفي ناس كتير بتسمع عنه وناس مبتسمعش، أنت بطل في عيون كل مريض ساعدته وفي عيون كل شخص سمع عنك، شكرًا دكتور محمد مشالي".

ووجه حديثه للجمهور قائلًا: "شاركوا في حملة تويتر وقولنا على بطلك في رمضان هو مين على الهاشتاج #أبطال_الخير".

الدكتور محمد مشالي، المقلب بدكتور الغلابة، عُرف بتقديمه الخدمة الطبية بأسعار زهيدة وبالمجان على مدار سنوات طويلة، جعلت منه نموذجًا يحتذى به.

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