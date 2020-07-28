محمد اسماعيل - القاهرة - توفي الدكتور محمد مشالي المعروف بطبيب الغلابة، في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، إثر هبوط مفاجئ في الدورة الدموية، وقال نجله "عمرو" إن الجنازة ستكون في مسقط رأسه في إيتاي البارود، بمنطقة ظهر التمساح عقب صلاة الظهر. ويعيد الخليج 365 نشر هذا الفيديو لآخر حوار مع الطبيب الراحل... Advertisements اقرأ أيضا: موقف لـ"طبيب الغلابة" أثار الدهشة قبل وفاته.. فنانون علقوا وهنيدي اختاره "بطل الخير" طبيب الغلابة.. قصة عيادته وكشف الـ"10 جنيهات" وآخر تصريحاته قبل وفاته

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كانت هذه تفاصيل خبر قبل وفاته.. "طبيب الغلابة" لمصراوي: "ما شاهدته علمني الرحمة" (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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