طوكيو تُسجل 266 إصابة جديدة بكورونا

سجلت العاصمة اليابانية طوكيو ، اليوم الثلاثاء، 266 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذلك للمرة الأولى منذ يومين تتجاوز حصيلة الإصابات في العاصمة الـ200حالة.
11611 حالة.
ونقلت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) عن مسئولين بالعاصمة قولهم إن إجمالي عدد الحالات المؤكدة في طوكيو بلغ
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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