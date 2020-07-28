شاهد.. شاحنة نقل كسوة الكعبة

أكدت وكالة الشؤون الفنية والخدمية ممثلة بإدارة الحركة عن كامل جاهزيتها لنقل كسوة الكعبة المشرفة من مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة إلى المسجد الحرام، بأسطول متكامل يتخذ كافة الإجراءات الاحترازية التي أوصت بها الجهات الصحية للحد من انتشار جائحة كورونا (كوفيد-19).

ويتكون الأسطول من شاحنة خاصة بعملية نقل كسوة الكعبة

المشرفة، حيث تطلى من الداخل بمادة خاصة للحفاظ على ثوب الكعبة وحمايته من التمزق أو إلحاق الضرر به، مع تجهيز سيارة احتياطية مرافقة للسيارة الرئيسية، وورشة متنقلة مدعومة بالطاقم الفني، كما تم تجهيز سيارات لنقل الصناع والخياطين من مقر مجمع الكسوة المشرفة إلى المسجد الحرام وسيارات خاصة لنقل لجنة ثوب الكعبة المشرفة .وأكد مدير إدارة الحركة الأستاذ فهد بن محمد العبدلي أنهم على أتم الاستعداد والجاهزية لإتمام عملية نقل كسوة الكعبة المشرفة وسط متابعة مستمرة من معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس وسعادة وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية الأستاذ محمد بن مصلح الجابري.



