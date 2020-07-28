الخارجية الأمريكية: أنشطة حزب الله الإرهابية تهدد أمن لبنان واستقراره

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وقال متحدث باسم الخارجية الأميركية في تصريحات لقناة الحرة الأمريكية أن “أنشطة حزب الله الإرهابية وغير المشروعة تهدد أمن لبنان واستقراره وسيادته”.

ولفت المتحدث باسم الخارجية الأميركية، إلى أن حزب الله لا يكترث بمصالح اللبنانيين وأنه “مهتم أكثر بمصالحه الخاصة ومصالح راعيته إيران”.

وأكد المتحدث أن “الولايات المتحدة أعربت وستظل تعرب علناً وضمناً عن مخاوفها العميقة بشأن سلوك حزب الله الخطير والمزعزع للاستقرار وجهوده المستمرة لإبراز تهديد إيران لإسرائيل والمنطقة”.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، في وقت مبكر الاثنين، إحباط “مخطط تخريبي” في منطقة جبل روس على الحدود مع لبنان، من قبل خلية تابعة لحزب الله اللبناني.

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وقال المتحدث باسم الجيش، أفيخاي أدرعي، إن العملية خططت لها “خلية من حزب الله مكونة من بين 3 إلى 4 مخربين والتي تسللت أمتارا معدودة للخط الأزرق ودخلت إلى منطقة سيادية إسرائيلية. لقد تم فتح النيران نحوهم وتشويش مخططتهم. لا نعرف وضعهم الصحي. لم تقع إصابات في صفوف قواتنا”.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، قال الاثنين، إن حزب الله اللبناني “يلعب بالنار”.

وشدد نتانياهو، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الدفاع، بيني غانتس، على أن “حزب الله والحكومة اللبنانية مسؤولان عن أي هجوم مصدره الأراضي” اللبنانية، محذرا أن “حزب الله يلعب بالنار ورد فعلنا سيكون شديدا جدا”.

وأكد نتانياهو أن “إسرائيل ستواصل العمل ضد المحاولات الإيرانية للتموضع عسكريا في منطقتنا”.

وأضاف، في مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية، أن “حزب الله يحاول توريط لبنان”. في حين أكد غانتس أن الجيش الإسرائيلي “مستعد للرد وبقوة على أي هجوم”.