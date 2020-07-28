كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 يوليو 2020 09:12 صباحاً - انت الان تقراء خبر "الجارديان": إدارة ترامب كشفت عن الوجه المظلم للولايات المتحدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت صحيفة الجارديان مقالا أوردت فيه أنه إذا خسر ترامب الانتخابات المقبلة في نوفمبر، وهو أمر غير محسوم بأي حال، أمام منافسه مرشح الحزب الديمقراطي جو بايدن، فإنه سيكون من الصعب على الولايات المتحدة أن تمضي قدما بدون الدخول في حالة «فقدان ذاكرة جماعي».

فقد مثلت رئاسة ترامب التخريب الشامل للمعايير السياسية التي، بفوز بايدن، سيكون إغراء الانتقال منها بأسرع ما يمكن قويًا. وبالفعل بدأت العلامات في الظهور، فتبدو استطلاعات الرأي مشجعة بالنسبة للديمقراطيين، فإن الفيروس التاجي يدمر البلاد، وينكشف ترامب وهو يحاول ويفشل كل يوم، في إثبات أنه "مسيطر هناك" في المقابلات التلفزيونية.

كما يتمثل الإغراء في الانغماس في نوع من التقديم السريع للمستقبل، حيث يكون ترامب مجرد صورة، الأول والأخير من نوعه. وقال بايدن في اجتماع في مجلس المدينة الأسبوع الماضي: "لقد كان لدينا عنصريون، وكانوا موجودين، لقد حاولوا الحصول على رئيس منتخب. إنه الأول الذي لديهم. "

لكن 12 رئيسًا، من بينهم جورج واشنطن وتوماس جيفرسون وجيمس ماديسون وأندرو جاكسون، كانوا يملكون العبيد. وترأس آخرون الفصل. إن إنكار بايدن للعنصرية في أقوى مكتب في الأرض هو قطعة من اللاأحقية ناتجة عن الحاجة إلى الاعتقاد بأن ترامب هو وحشي مفرد. الفكرة هي أنه يمكن تطهير سميته من طرده من البيت الأبيض.

هذا الطمأنينة، بعد كل شيء، هي سبب وجود بايدن. فقد تحول ضعفه كمرشح ديمقراطي إلى قوة في فترة من عدم اليقين المتزايد. تظهر هنا شخصية رعوية غير مثيرة للجدل، لن تعرض بلدًا مصدومًا لأي صدمات مفاجئة. سيكون الغرض من رئاسته تصالحيًا، وفكرة إعادة الولايات المتحدة إلى "الوضع الطبيعي".

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فقد كان ترامب مجرد كابوس طويل وحيوي. وغردت الأستاذة في جامعة جونز هوبكنز ياشا مونك أنه إذا أجريت الاستطلاعات الحالية و" سحق بايدن ترامب"، "سيتعين على الكثير من الناس تغيير روايتهم حول أمريكا كثيرًا".

ستكون عودة الحياة إلى طبيعتها بعد فترات من الفشل الأخلاقي المدقع هي إحدى نقاط القوة في الولايات المتحدة. عندما أصدرت لجنة المخابرات التابعة لمجلس الشيوخ تقريرها المرير عن برنامج "الاستجواب المعزز" لوكالة المخابرات المركزية، وخلصت إلى أن وكالة المخابرات المركزية تجنبت الإشراف وكذبت بشأن فعالية التعذيب، لم يكن هناك أي عقاب على أي شخص متورط.

كان البرنامج، الذي توفي خلاله أحد المعتقلين بسبب انخفاض درجة حرارة الجسم وفقد آخر عينه، "مقلقًا" وفقًا لباراك أوباما. تم تقديم التقرير كدليل على أن المثل العليا للولايات المتحدة كانت سليمة. قال أوباما: "لا توجد دولة مثالية، ولكن إحدى نقاط القوة التي تجعل أمريكا استثنائية هي استعدادنا لمواجهة ماضينا بشكل علني، ومواجهة عيوبنا، وإجراء التغييرات والقيام بعمل أفضل".

سيحدث نفس الشيء إذا خسر ترامب في وقت لاحق من هذا العام. تمرين لغسيل الصور، حيث ستعين الولايات المتحدة نفسها كقاضية وهيئة محلفين، ولكن لن يتم تنفيذ أي حكم. سيحقق في وقته في منصبه، ويعلن بشكل صريح أن الفشل يحدث، ثم يربت على ظهره لرفضه.

ورحيل ترامب، إذا حدث، سيكون موضع ترحيب كبير، وإن كانت رئاسته جعلت البلاد تمر بلحظة تواجه فيها نفسها، وتكشف أن فكرة تفوق العرق الأبيض موجودة (داخل المجتمع) وتنتظر من يعطيها دفعة..إن إدارته كشفت عدم اهتمام العديد من الأمريكيين بالأخلاق في السياسة الخارجية.