كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 يوليو 2020 09:12 صباحاً - انت الان تقراء خبر الصين تسجل أكبر عدد من حالات كورونا المحلية منذ أوائل مارس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت الصين صباح اليوم الثلاثاء أنها سجلت 68 حالة اصابة بالفيروس التاجي الجديد، من بينها 64 حالة إصابة منقولة محليا.

يعد هذا هو اليوم الثانى على التوالى الذى تبلغ فيه الصين عن أعلى عدد من الحالات المحلية منذ 6 مارس. وفى يوم الاثنين، أبلغت البلاد عن 57 إصابة محلية جديدة يوم الأحد.

ومن بين 64 حالة تم نقلها محليًا تم الإبلاغ عنها يوم الثلاثاء، كانت هناك 57 حالة في شينجيانغ وست في لياونينغ وواحدة في بكين. كما أبلغت الصين عن 34 إصابة جديدة بدون أعراض، والتي لم يتم تضمينها في العدد الإجمالي لها.

شهدت منطقة شينجيانغ الواقعة في أقصى غرب البلاد تفشي فيروس تاجي جديد في عاصمتها أورومتشي منذ 15 يوليو، بعد حوالي خمسة أشهر من عدم ظهور حالات جديدة.

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ويبلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في جميع أنحاء الصين الآن 83959، وفقا للجنة الصحة الوطنية. ولا يزال عدد القتلى عند 4634

وفي الوقت نفسه، سجلت الولايات المتحدة 56336 اصابة جديدة من مرض كوفيد 19، و1076 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس يوم الاثنين، بحسب حصيلة جامعة جونز هوبكنز.

اجمالا، تم تسجيل ما لا يقل عن 4290259 حالة اصابة بالفيروس التاجي في الولايات المتحدة، بما في ذلك 148011 حالة وفاة على الأقل، وفقًا للجامعة.

تشمل الارقام حالات من جميع الولايات الخمسين ومقاطعة كولومبيا وغيرها من الأراضي الأمريكية، بالإضافة إلى الحالات التي أعيدت إلى الوطن.