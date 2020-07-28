كلوب ينتزع لقب أفضل مدرب من غوارديولا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حصد مدرب ليفربول، يورغن كلوب، جائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، من رابطة مدربي البريمييرليغ.

وتوّج كلوب بالجائزة بعدما قاد الريدز لتحقيق لقب البريمييرليغ لأول مرة منذ 30 عاما، لينتزع عرش مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، الذي توج بالجائزة، الموسمين الماضيين.

وقال كلوب، عقب استلام الجائزة، لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي": "أنا سعيد للغاية بهذه الجائزة، والتي تحمل اسم السير أليكس فيرغسون الرائع، فهو رجل أعجبني كثيرًا".

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وأضاف أنه "لشعور خاص للفوز بهذه الجائزة، لأنه تم التصويت عليها من قبل زملائي المدربين".

وتابع "لشرف لي أن أكون بصحبة العديد من المدربين الذين توجوا بهذه الجائزة في السنوات السابقة، بما فيهم مدربي ليفربول السابقين، مثل بيل شانكلي وبوب بيزلي وجو فاجان والسير كيني دالجليش وبريندان رودغرز".

وأتم "أنا هنا بالنيابة عن جهازي الفني، وأنا جيد كمدرب، لكنهم يجعلونا مجموعة خاصة من عقول تفكر فقط في كرة القدم".