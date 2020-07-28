نائب بالليكود يقدم مقترحا لإقامة مدنية ليهود الفلاشا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قدم عضو الكنيست عن حزب الليكود غادي يفركان، مقترحا لإقامة مدينة خاصة بيهود الفلاشا على أن يقام التجمع السكني في منطقة مركز البلاد.

ويأتي هذا المقترح الذي قدمه يفركان، وهو من أصول أثيوبية، كجزء من سلسلة الخطوات الحكومية للنهوض باليهود من أصول أثيوبية وتدعيم مكانتهم في البلاد، بحسب ما أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" اليوم الثلاثاء.

ورجحت الصحيفة بأن المقترح في حال تم قبوله من الحكومة الإسرائيلية، قد يحظى بانتقادات شديدة اللهجة بالذات من قبل صفوف جالية يهود الفلاشا في البلاد، التي تحتج على سياسية التمييز والعنصرية ومحاولات الإقصاء، وعليه ليس من المستبعد أن تحظى فكرة إقامة مدينة خاصة بالفلاشا معارضة داخلية تحول دون إخراج المقترح لحيز التنفيذ.

وتم مناقشة مقترح المدينة للفلاشا خلال اللقاء الذي جمع يفركان، الذي يشغل أيضا منصب نائب وزير الأمن الداخلي، بوزير البناء والإسكان يعقوب ليستمان، ومدير عام الوزارة يائير بنحاس، حيث تم الاتفاق على سلسلة من الإجراءات والخطوات لتدعيم مكانة يهود الجالية الأثيوبية في إسرائيل.

ونقلت الصحيفة عن يفركان قوله "أنا منفعل، فهذه أخبار رائعة. فمعنى إنشاء تجمع سكني خاص بيهود الفلاشا في إسرائيل هو تحقيق رؤية آباء الجالية على مر الأجيال، وتحقيق الحلم بإقامة تجمع سكني بأرض الأجداد".

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وأضاف "من المهم إقامة بلدة ليهود الفلاشا في إسرائيل وإن كان بتأخير 40 عاما، المهم إقامة مثل هذا التجمع السكني الفريد والخاص، فهذه خطوة صغيرة للدولة وخطوة عظيمة ليهود الفلاشا، لقد حظيت بالشرف الكبير لأكون جزءا من هذا المشروع الريادي".

من جانبه، قال وزير البناء والإسكان "نرى ضرورة إيجاد حل سكني لجميع السكان، بما في ذلك أفراد الجالية الإثيوبية، وهو أمر مهم وقيم، ويجب اتخاذ إجراءات لدمج الجالية بأي شكل من الأشكال".

وتم الاتفاق أيضا خلال اللقاء بين وزير الإسكان وعضو الكنيست من أصول أثيوبية على تمديد العمل ببرنامج قروض الإسكان للأثيوبيين الذي ينتهي هذا العام، ليمدد بـ5 سنوات أخرى.

ويمنح برنامج القروض هذا الأزواج الإثيوبيين ضمانا بنكيا يصل إلى 600 ألف شيكل بدون فوائد. وتم الاتفاق على أن تقدم وزارة البناء والإسكان طلبا لتمويل البرنامج وإدراجه في مناقشات الموازنة مع وزارة المالية. كما اتفقوا على تشكيل طاقم مشترك لتعزيز هاتين المبادرتين.