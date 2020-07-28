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ريال مدريد يخطط لصفقة دفاعية من إشبيلية

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القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن الإسباني يسعى لتعزيز صفوفه بصفقة دفاعية من أندية الليغا في الميركاتو الصيفي.

ووفقا لشبكة "ESPN" فإن زين الدين زيدان، المدير الفني للريال يراقب مدافع إشبيلية، الفرنسي جوليس كوندي لتعزيز الخط الخلفي، بعد الموسم الملفت الذي قدمه مع الفريق الأندلسي.

وانضم اللاعب الفرنسي صاحب الـ21 عاما لصفوف إشبيلية قادمًا من بوردو مقابل 27.5 مليون يورو، ليتألق بجانب دييغو كارلوس.

وأشار التقرير إلى أن زيدان مهتم بكوندي في ظل المستوى المتخبط لإيدر ميليتاو وتقدم سيرجيو راموس في العمر.

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وأضاف "من غير المرجح أن يُبرم ريال مدريد صفقات كبيرة هذا الصيف، بسبب الأزمات المالية نتيجة لوباء ".

وتابع "كما أنه من غير المحتمل أن يفتح إشبيلية الباب أمام رحيل كوندي خاصًة مع اقتراب كارلوس من الانتقال لليفربول بطل إنجلترا".

وأفادت الشبكة بأن ريال مدريد سيضع 35 مليون يورو فقط من أجل تلك الصفقة.

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