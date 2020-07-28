لمواجهة كورونا: النقد الدولي يدعم جنوب أفريقيا بـ4,3 مليار دولار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - وافق صندوق النقد الدولي، مساء الإثنين، على خطة تقديم مساعدات مالية لجنوب أفريقيا قد يبلغ حجمها نحو 4,3 مليار دولار لمؤازرة جهودها في مكافحة فيروس كورونا.

وقال بيان صادر عن الصندوق إنه وافق على إعطاء جنوب أفريقيا "مساعدة مالية عاجلة بموجب أداة التمويل السريع لدعم جهود السلطات في التعامل مع التحدي الذي يمثله الوضع الصحي وتأثيراته الاقتصادية القاسية الناجمة عن صدمة كوفيد-19".

وسجلت جنوب أفريقيا التي تعد أكثر الدول الأفريقية اعتمادًا على الصناعة في اقتصادها أكبر عدد من الإصابات في القارة السمراء وصلت إلى 445 ألفا بينها 6,769 وفاة، وفق المراكز الأفريقية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وتوقع وزير المالية الجنوب أفريقي تيتو مبويني في حزيران/ يونيو أن ينكمش اقتصاد بلاده بنسبة 7,2% عام 2020، وهو أكبر تراجع في 90 عاما، وشبّه تضخم الدين العام بحيوان "فرس النهر الذي يأكل إرث أولادنا".

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وأشارت الحكومة إلى أن أموال صندوق النقد الدولي سوف تخصص لتحقيق استقرار الدين وخلق فرص العمل ومساعدة العاملين الصحيين في الخطوط الأمامية الذين يكافحون كوفيد-19 وإصلاح الاقتصاد لتحفيز النمو.

وهذه هي الدفعة الأحدث من صندوق النقد بموجب أداة التمويل السريع التي تسمح للبلدان بتجاوز الإجراءات والمفاوضات الطويلة لتأمين برامج مساعدات اقتصادية، في حين تسابق غالبية الدول الوقت في الجهود المبذولة لمعالجة تداعيات كوفيد-19.

وقال نائب المدير العام لصندوق النقد، جيفري أوكاموتو إن "ركودا اقتصاديا عميقا بدأ يتكشّف"، في حين يسهم بطء معدلات النمو في جنوب أفريقيا وارتفاع البطالة في مفاقمته.

وأضاف أن أموال أداة التمويل السريع ستساعد على معالجة الخلل في ميزان المدفوعات في جنوب أفريقيا "الذي ظهر نتيجة للوباء، وبالتالي احتواء الاضطراب الاقتصادي وتداعياته".