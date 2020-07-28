أم الفحم: وقفة احتجاجية ضد جرائم القتل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تظاهر عدد من أهالي أم الفحم وأقارب ضحية جريمة القتل الأخيرة في المدينة، الشاب خالد وليد جعو- حمد، مساء أمس الاثنين، أمام مركز الشرطة، وذلك احتجاجا على جريمة القتل التي أودت بحياة المرحوم وتقاعس الشرطة بمحاربة العنف والجريمة في أم الفحم والبلدات العربية. ورفع المحتجون لافتات كتبت عليها شعارات منددة بجرائم القتل، وأخرى مستنكرة لتقاعس الشرطة. يذكر أن الشاب خالد وليد حمد (35 عاما) قُتل في جريمة إطلاق نار بمدينة أم الفحم صباح يوم 26 تموز/ يوليو 2020، وترك خلفه زوجة وثلاثة أطفال، وهو الضحية الثالثة من ضحايا القتل من عائلة جعو- حمد خلال بضعة أشهر.

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