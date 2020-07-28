وفاة مسن من إكسال إثر إصابته بفيروس كورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن الطاقم الطبي في مستشفى بوريا، صباح اليوم الثلاثاء، وفاة مسن من قرية إكسال إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وهذه أول وفاة بسبب الإصابة بفيروس كورونا في إكسال.

ونعت العائلة المرحوم في بيان أصدرته، صباح اليوم، "انتقل إلى رحمة الله تعالى من قرية إكسال الحاج محمد أحمد عربي دراوشة (أبو عاطف) عن عمر ناهز 85 عامًا. المرحوم كان يعاني من أمراض مزمنة خطيرة وأصيب مؤخرًا بالكورونا، نقل إلى مستشفى بوريا يوم 20 تموز/ يوليو/ وكانت حالته خطيرة، وأعلن صباح اليوم عن وفاته".

المرحوم محمد أحمد دراوشة

وقالت الناطقة بلسان المستشفى إنه "لأسفنا الشديد، توفي، فجر اليوم، مريض كورونا، والذي كان يرقد في حالة خطيرة منذ يوم 20 تموز/ يوليو 2020، وعانى من أمراض. طاقم المركز الطبي يشاطر العائلة حزنها".

وأشار المستشفى إلى أنه "يرقد في قسم كورونا بالمستشفى، اليوم الثلاثاء، 13 مريضا، 7 بينهم في حالة خطيرة وأحدهم تحت التنفس الاصطناعي، ومريضان في حالة متوسطة و4 في حالة طفيفة".