الصحة الإسرائيلية: حصيلة كورونا النشطة 36378 والوفيات ترتفع لـ474

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ارتفعت حصيلة الإصابات النشطة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 36378 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 474 حالة وفاة، بحسب معطيات وزارة الصحة الإسرائيلية.

ويأتي الارتفاع المتواصل بالإصابات النشطة بعد أن سجلت، أمس الإثنين، 1608 إصابة، بينما أعلن عن وفاة 5 مرضى متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا.

وعلى الرغم من أن الغالبية العظمى من الإصابات وصفت بالطفيفة وتحظى بالرعاية الطبية بالحجر الصحي المنزلي أو الفندقي، إلا أن الارتفاع المتواصل بالإصابات شكل ضغطا على أقسام كورونا في المستشفيات بحيث أن بعض المستشفيات وخاصة في شمالي البلاد ما عادت لديها القدرة على استيعاب المزيد من المصابين بالفيروس.

ويرقد في مستشفيات البلاد المئات بحالة متوسطة، بينما هناك 311 مصابا وصفت حالتهم بالخطيرة وأيضا 95 مصابا تم ربطهم بأجهزة التنفس الاصطناعي، في مؤشر لاستمرار الارتفاع بالحالات الخطيرة والخطيرة جدا جراء الإصابة بالفيروس.

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وفي ظل الارتفاع المتواصل في الإصابات عاودت وزارة الصحة وعيادات صناديق المرضى بزيادة عدد الفحوصات لاكتشاف فيروس كورونا، وأجرت أمس الإثنين، قرابة 17 ألف فحص للكشف عن كورونا، علما أنهها أجرت يوم الأحد 12 ألفا فقط.

ووفقا لبيان وزارة الصحة فإن معدل الإصابة بالفيروس والعدوى بلغ نحو 8.5%، بحيث أظهرت الفحوصات أن واحد من كل 12 شخصا مصاب بكورونا، بينما يبلغ معدل الوفيات 0.75%، ما يعني أن واحد من كل 132 شخصا يصاب بالفيروس يتوفى، وهو معدل وفيات أقل بكثر من المتوسط العالمي الذي يتجاوز أكثر من 4%.

وأعلنت وزارة الصحة عن 6 مدن وتجمعات سكنية مناطق حمراء التي تسجل بها معدلات عالية بالإصابة بالفيروس ما يستوجب حملة توعية، وتكثيف الفحوصات وإنفاذ القانون والإجراءات المتعلقة بالحجر الصحي، وهذه المدن: قلنسوة، وبني براك، وبيت شيمس، ومستوطنات، إلعاد، وبيتار عيليت وموديعين عيليت.