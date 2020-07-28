العالم يقترب من تسجيل 17 مليون إصابة بفيروس كورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يتواصل فيروس كورونا المستجد بالانتشار حول العالم وتسجيل معدل إصابات قياسية والاقتراب من تسجيل 17 مليون إصابة، حيث تخطى عدد مصابي كورونا 16 مليونا و562 ألفا، توفي منهم أكثر من 654 ألفا، وتعافى ما يزيد على 10 ملايين و147 ألفا.

وتعتبر أميركا اللاتينية إحدى أكبر بؤر لانتشار فيروس كورونا في العالم، حيث تجاوز عدد الإصابات عتبة الـ 4 ملايين من أصل أكثر من 16 مليون إصابة عالميا.

وسجلت الولايات المتحدة 57,039 إصابة جديدة بفيروس كورونا في غضون 24 ساعة، وفقا لتعداد جامعة جونز هوبكنز.

وأفادت الجامعة أن الإصابات في الولايات المتحدة، التي تعد المتضرر الاول جراء الفيروس في العالم، بلغت 4,286,663، أما حصيلة الوفيات الاجمالية فوصلت الى 147,588، بعد تسجيل 679 وفاة جديدة.

وأعلن البيت الأبيض إصابة روبرت أوبراين مستشار الرئيس الأميركي للأمن القومي بفيروس كورونا المستجد، وهو أرفع مسؤول في إدارة الرئيس دونالد ترامب تثبت إصابته بالفيروس.

وتشهد الولايات المتحدة زيادة في الإصابات، خاصة في الولايات الجنوبية والغربية مثل كاليفورنيا وتكساس وألاباما وفلوريدا، بعد انخفاض ملحوظ أواخر فصل الربيع.

وتجاوز عدد الإصابات 60 ألف إصابة يوميا لمدة 12 يوما على التوالي، وفي بعض الأحيان تخطت الاصابات ال70 ألفا في اليوم الواحد.

وتجاوز عدد الوفيات المسجلة خلال 24 ساعة أكثر من ألف وفاة لمدة أربعة أيام متتالية نهاية الأسبوع الماضي، بعد أن كانت المرة الأجيرة التي سجلت فيها وفيات يومية مرتفعة في شهر أيار/مايو.

وفي البرازيل، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 23384 إصابة جديدة بفيروس كورونا و614 وفاة خلال اليوم الأخير.

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ووفقا لمعطيات الوزارة، فإن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس بلغ يوم الاثنين مليونين و442 ألفا و375 حالة، وحصيلة الوفيات 87618 حالة.

وتحتل البرازيل المركز الثاني عالميا بعد الولايات المتحدة من حيث عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا.

وفي المكسيك، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 4973 إصابة و342 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد.

وأفادت الوزارة بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 4973، لتصل الحصيلة العامة إلى مستوى 395489.

وازداد عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس خلال اليوم الماضي بواقع 342 حالات، ليبلغ 44022.

وتعتبر المكسيك الدولة الـ6 عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا والـ4 من حيث عدد الوفيات جراء الجائحة.

وفي القارة الأوروبية، سجلت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية في بريطانيا أقل معدل للوفاة يوميا بسبب فيروس كورونا منذ 12 مارس/آذار الماضي، وقد بلغ إجمالي العدد فيها حتى الآن 45 ألفا و759 وفاة.

وفي فرنسا، فقد أفادت مؤسسة الصحة العامة أن عدد الإصابات بالفيروس وصلت إلى أكثر من 212 ألفا، وارتفع عدد الوفيات إلى أكثر من 30 ألفا.

وأعلنت وزارة الصحة البولندية ارتفاع إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 43 ألفا و402 حالة، بعد أن رصدت السلطات 337 إصابة إضافية خلال الـ24 ساعة الماضية.

كما أعلنت وزارة الصحة الإسبانية تسجيل 855 إصابة بكورونا في الـ24 ساعة الماضية، بإجمالي إصابات بلغ 319 ألفا و501.