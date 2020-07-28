«إقامة دبي» تنظم معرض عيد الأضحى الذكي

الثلاثاء 28 يوليه 2020

نظمت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي معرض عيد الأضحى الذكي تحت شعار «عطاء في عملي وسلامة في بيتي»، وذلك انطلاقاً من حرص الإدارة على إسعاد موظفيها. وافتتح المعرض المخترع أحمد مجان رئيس مجلس إدارة جمعية المخترعين الإماراتية بحضور اللواء عبيد مهير بن سرور نائب مدير عام إقامة دبي ومساعدي المدير العام ونوابهم والمستشارين.



وأكد اللواء محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي حرص الإدارة على دعم كافة المبادرات التي تسهم في تعزيز جودة الحياة في بيئة العمل السعيدة والإيجابية بما يسهم إيجاباً في تعزيز الكفاءة والأداء وإنتاجية الموظفين من هنا كان الحرص على دعم تنفيذ المعرض بأسلوب ذكي وذلك بناء على النتائج الإيجابية التي حققها المعرض السابق ونسبة رضا بلغت 93%.

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ومن جانبه ذكر اللواء عوض العويم مساعد المدير العام لقطاع الموارد البشرية والمالية في إقامة دبي أن:«المعرض سيعزز من تجربة مستخدمي بطاقة السعادة للخصومات التي توفرها إقامة دبي لموظفيها وأقاربهم في الحصول على احتياجاتهم لعيد الأضحى المبارك كما سيساهم في تسهيل الوقت والجهد عليهم للحصول على خدمات متميزة على مدار الساعة مما يؤثر إيجابياً على الرضا الوظيفي للموظفين وزيادة الإنتاجية».

ومن جانبها أوضحت مريم المالح رئيس قسم السعادة والإيجابية بالوكالة ومسؤول فرع بطاقة السعادة أن:«المعرض يوفر منصة تسوق شاملة تتضمن أفضل العروض والمنتجات من أصحاب المحلات التجارية المشاركين في بطاقة السعادة ويستمر المعرض حتى 30 يوليو الجاري عبر التطبيق الذكي «كفاءتي» الخاص بموظفي إقامة دبي وتطبيق السعادة للأقارب. ويشارك في المعرض أكثر من 60 جهة تجارية تتضمن محلات الألبسة الرجالية والنسائية والعطور والحلويات ومتاجر أخرى عامة وتلبي تلك المحلات مستلزمات العيد والمستلزمات الأخرى.