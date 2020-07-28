المتطوعون وأبطال خط الدفاع الأول يشكرون ولي عهد أبوظبي

الثلاثاء 28 يوليه 2020

بادر متطوعو مركز تقييم كوفيد 19 المتميز في مركز العين للمؤتمرات والذي افتتحته شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» وبمشاركة أبطال خط الدفاع الأول في المركز، ومتطوعين من شتى مراكز المسح في منطقة العين إلى توجيه شكرهم إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة حيث اجتمعوا في ساحة المركز مشكلين عبارة هي «شكراً محمد بن زايد»، وذلك تقديراً لجهود سموه في إطلاق شتى المبادرات والتوجيهات والإجراءات وذلك في إطار الحرص على سلامة أفراد المجتمع والاطمئنان على صحتهم وضمن التدابير والإجراءات التي تنفذها دولة الإمارات العربية المتحدة للوقاية والحد من انتشار الفيروس.



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وقال سعيد عبداللطيف البلوشي قائد فريق المتطوعين في مركز تقييم كوفيد 19 في مركز العين للمؤتمرات وفقا لـ«البيان»: «تعبر اللوحة عن شكر المشاركين لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إزاء جهود سموه اللامحدودة في دعم القطاع الصحي في الدولة، وضخ شتى الإمكانات البشرية والمادية لمواجهة التحديات وتعزيز جهود الدولة في مكافحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، بجانب توفير رعاية وخدمات علاجية وفق أفضل المعايير الصحية العالمية في ما يتعلق بالسلامة والجودة والخبرات والمعدات الطبية.

وتوجيهاته أيضاً لإنشاء مراكز المسح على مستوى الدولة لتقديم خدمات الفحص بسرعة وكفاءة عالية باستخدام أحدث الأجهزة الطبية للمواطنين والمقيمين. وغير ذلك من جهود سموه التي تهدف إلى التصدي لفيروس كورونا «كوفيد - 19» وتقديم أفضل رعاية طبية للمرضى وفق أعلى المعايير العالمية، وبما يضمن صحة أفراد المجتمع وسلامتهم».