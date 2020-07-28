شكرا لقرائتكم خبر عن تجسيداً لمبدأ المسؤولية الاجتماعية.. "صحة" تواصل جهود تعزيز الوعي الصحي والان مع التفاصيل

الثلاثاء 28 يوليه 2020

تلتزم شركة أبوظبي للخدمات الصحية “صحة” بتقديم خدمات الرعاية الصحية المصممة خصيصا لتلبية الاحتياجات الصحية للمواطنين والمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة والإسهام في خدمة مجتمع الإمارات في مختلف المجالات .



إذ شاركت شركة “صحة” مؤخراً في المرحلة الثانية من حملة “نحو مجتمع يتمتع بالصحة والسلامة” بالتعاون مع مركز أبوظبي للصحة العامة ودائرة الصحة في أبوظبي وعدد من الجهات الحكومية والاتحادية تجسيداً لمبدأ الشراكة والمسؤولية الاجتماعية التي تتمتع بها مختلف مؤسسات الدولة.

وأكدت الدكتورة عائشة المهري مدير دائرة التمريض في شركة أبوظبي للخدمات الصحية “صحة” في تصريحات وفقا لوكالة أنباء الإمارات “وام” أن “صحة” حرصت على التعاون مع دائرة الصحة بأبوظبي والسلطات المحلية الآخرى لتوفير رعاية صحية فعالة للتصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد19” إذ قامت الكوادر التمريضية في “صحة” والمنشآت التابعة لها بدور مهم في حملة “نحو مجتمع يتمتع بالصحة والسلامة” وذلك من خلال مشاركتهم في المرحلة الثانية المتمثلة في تثقيف كبار المواطنين والمقيمين وذويهم ومن يقوم على رعايتهم من خلال تقديم نصائح الحملة ومواردها .

وقالت إنه تم تعميم الحملة على جميع منشآت الرعاية الصحية لشركة “صحة” من خلال أعضاء لجان التثقيف الصحي والكادر التمريضي وتكليفهم بدعم هذه الحملة عبر جميع قنوات الاتصال بالفئة المستهدفة.

من جانبها قالت سماح محمد محمود نائب مدير دائرة التمريض في “صحة” وفقا لـ “وام” إن تثقيف المريض و ذويه حق من حقوق المرضى ومن أهدافه الرئيسية تحسين وتعزيز الوعي الصحي وتمكين المرضى من المشاركة في رعايتهم واتخاذ الخيارات الصحيحة للعناية بصحتهم.

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وأضافت أن برنامج التثقيف الصحي للمرضى وذويهم في شركة “صحة” يهدف إلى مساندة المرضى والزوار لتبني أنماط و سلوكيات صحية سليمة مما يسهم في الحد من انتشار الأمراض من خلال تشخيصها وعلاجها المبكر، وبالتالي المحافظة على الصحة العامة.

وقالت سهيلة علي حسن ضابط أول تثقيف صحي في دائرة التمريض في شركة “صحة” إنه تم تعميم الرسائل التثقيفية لحملة تثقيف كبار المواطنين والمقيمين والتشديد على أهمية التباعد الجسدي و تجنب الزيارات المزدحمة و التذكير بضرورة تطبيق الإجراءات الوقائية كارتداء الكمامة و القفازات وتطهير عربة التسوق قبل لمسها مع تجنب لمس العينين و الفم و الأنف و الوجه ثم تطهير اليدين أو غسلهما.

وأضافت أنه تم تزويد الفئة المستهدفة – التي تعتبر أكثر عرضة للإصابة بـ”كوفيد19″ – بمعلومات عن الخدمات المتوفرة في شركة “صحة” كالتطبيب عن بعد والحصول على استشارة الطبيب وإعادة تعبئة الأدوية والرعاية التمريضية المنزلية وذلك حرصا على سلامة هذه الفئة.

ونوهت إلى أن طاقم التمريض بشركة “صحة” قام بتوعية الفئة المستهدفة ومن يقوم على رعايتهم من خلال تقديم الإرشادات والنصائح لهم حول الإجراءات الوقائية في جميع منشآت الرعاية الصحية وخلال الزيارات الميدانية والمنزلية إذ وصل عدد الجلسات التثقيفية للمرضى والزوار المقدمة من كادر التمريض خلال الأسبوعين الماضيين إلى 886 جلسة تثقيفية.

وأشارت إلى أنه تم أيضا توزيع وعرض نحو 381 مورداً من موارد التثقيف الصحي المتعددة كتعليق الملصقات وبث أفلام التثقيف الصحي بالإضافة للنصائح التوعوية على شاشات التلفاز وإرسال الموارد على البوابة الإلكترونية الداخلية وتطبيق الهاتف الذكي لشركة “صحة”.

وأوضحت أنه تم إجراء 1155 فحصاً للكشف عن فيروس “كوفيد19” لكبار المواطنين والمقيمين في منطقة الظفرة من خلال الزيارات المنزلية إذ تضمنت الزيارات حملة توعوية عن الفيروس وطرق الوقاية منه وإجراءات تطبيق الحجر المنزلي منوهة إلى أنه تم تغطية 85% من الفئة المستهدفة في منطقة الظفرة.

ونوهت إلى إطلاق شركة “صحة” خدمة التطبيب عن بعد التي تتيح لكبار المواطنين والمقيمين الحصول على الاستشارة الطبية أو إعادة تعبئة الأدوية وذلك بالاتصال بالرقم 50-800.