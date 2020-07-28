شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تسجل 633 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الثلاثاء أن حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا زادت 633 حالة ليصل الإجمالي إلى 206242.

وأضاف المعهد أن عدد الوفيات زاد أربع حالات ليصل إلى 9122 حالة وفاة، بحسب البيانات.