شكرا لقرائتكم خبر عن حالة وفاة و28 إصابة جديدة بفيروس كورونا بكوريا الجنوبية والان نبدء بالتفاصيل
وذكرت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها أن إجمالي المصابين بالفيروس يرتفع بذلك إلى 14 ألفا و203 حالات حتى صباح اليوم .
وأوضحت أنه من بين حالات الإصابة الجديدة تم تسجيل 23 حالة من القادمين من الخارج و5 حالات لانتقال العدوى محليا.
ووصل إجمالي عدد المتوفين بمرض كوفيد - 19 الذي يسببه فيروس كورونا حتى اليوم إلى 300 وفاة بزيادة حالة واحدة.
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