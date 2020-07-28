شكرا لقرائتكم خبر عن حالة وفاة و28 إصابة جديدة بفيروس كورونا بكوريا الجنوبية والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء تسجيل 28 إصابة جديدة بفيروس كورونا ( كوفيد - 19 ) وحالة وفاة واحدة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وذكرت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها أن إجمالي المصابين بالفيروس يرتفع بذلك إلى 14 ألفا و203 حالات حتى صباح اليوم .

وأوضحت أنه من بين حالات الإصابة الجديدة تم تسجيل 23 حالة من القادمين من الخارج و5 حالات لانتقال العدوى محليا.

ووصل إجمالي عدد المتوفين بمرض كوفيد - 19 الذي يسببه فيروس كورونا حتى اليوم إلى 300 وفاة بزيادة حالة واحدة.