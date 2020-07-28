شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تسجل 68 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل
وقالت اللجنة الوطنية للصحة إن إقليم شينجيانج الواقع في أقصى غرب البلاد والذي شهد عودة ظهور الفيروس مؤخرا، سجل 57 إصابة جديدة، فيما سجل إقليم لياونينج بشمال شرقي البلاد ست حالات جديدة، أي أقل من نصف العدد المبلغ عنه في اليوم السابق.
كما تم الإبلاغ عن أربع حالات جديدة لأشخاص قادمين من الخارج في شنغهاي وبكين ويونان، بينما ظل عدد الوفيات عند 4634.
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