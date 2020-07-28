العراق يرصد عناصر إجرامية لنشر الفوضى في "التحرير"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السلطات العراقية، اليوم الثلاثاء، رصدها مجموعات إجرامية وصفتها بـ"الخطرة" في ساحة التحرير وسط بغداد تسعى لصنع الفوضى.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن بيان لوزارة الداخلية، قوله إن "القوات الأمنية وفي ضوء نتائج التحقيق الأولية في أحداث ليلة الأحد - الإثنين رصدت مجموعات إجرامية خطرة في ساحة التحرير تسعى لصنع الفوضى عبر ضرب المتظاهرين من الداخل".

واتهمت الداخلية العراقية، تلك المجموعات الإجرامية بـ"افتعال الصدامات مع الأجهزة الأمنية التي تهدف إلى حفظ أمن الساحة وحق التعبير السلمي عن الرأي".

وتعهدت بالتزام قوات الأمن بتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة بعدم استخدام الرصاص الحي مع المتظاهدين لأي سبب كان.

وطالبت المتظاهرين بالتعاون مع الأجهزة الأمنية لحماية الساحة وضبط العناصر التي تحاول تنفيذ أعمال اغتيال لنسبها إلى قواتها.

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واختتم البيان: "على شبابنا الواعي أن ينظر بعين المسؤولية إلى المسار الخطر الذي تحاول فيه جماعات مسلحة خارجة على القانون جر البلاد إليه لتنفيذ مقاصدها الخبيثة".

وتعرض المتظاهرون في ساحة التحرير بغداد، ليل الأحد- الإثنين، لاعتداءات من عناصر يرتدون البزات العسكرية ما أسفر عن وقوع عدد من الجرحى، فيما أعلن مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي ببدء تحقيقات فورية لها.

وتشهد العديد من المدن العراقية منذ أسبوعين حركات احتجاجية غاضبة بسبب تردي الطاقة الكهربائية وارتفاع معدلات البطالة وسوء الأحول المعيشية.

وفي مطلع أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي اندلعت مظاهرات عمت العراق، احتجاجاً على ضعف الدولة وسوء الخدمات وضد سطوة المليشيات الإيرانية في البلاد، أجبرت حكومة عادل عبدالمهدي على تقديم استقالتها.