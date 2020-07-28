شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الامارات.. وزارة الصحة تدعم خطط القضاء على فيروس التهاب الكبد الوبائي بحلول 2030 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

تحرص وزارة الصحة ووقاية المجتمع الاماراتية على إطلاق حملات توعوية بوتيرة دورية بضرورة الكشف المبكر عن مرض التهاب الكبد الوبائي، في عدة أوقات في السنة، ويشكل اليوم العالمي لالتهاب الكبد الوبائي، الذي يصادف تاريخ 28 يوليو من كل عام، مناسبة لرفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع حول مخاطر التهاب الكبد الوبائيA,B,C,D) ) بالإضافة إلى تشجيع ودعم عمليات الوقاية والتشخيص والعلاج ودعم المرضى.

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وتعتبر دولة الإمارات من الدول الرائدة التي تسلك المسار الصحيح لتحقيق هدف منظمة الصحة العالمية المتمثل في القضاء على فيروس التهاب الكبد بحلول عام 2030. حيث كانت من الدول السبّاقة في الشرق الأوسط التي أدرجت تطعيم التهاب الكبد "ب “ضمن جدول التطعيمات الأساسية في البرنامج الوطني للتحصين منذ عام 1991. كما يحصل العاملين في مجال الرعاية الصحية على التطعيم، وتوفره الوزارة للمسافرين إلى دول توجد فيها معدلات إصابة بالفيروس.

وتؤكد الإحصائيات الرسمية أن دولة الإمارات من ضمن أقل دول العالم في نسبة الإصابة، وذلك بفضل تكاتف جهود الجهات الصحية الحكومية والخاصة والتأهيل المستمر لمقدمي الرعاية الصحية بأحدث طرق تشخيص وعلاج المرض، وتطبيق أفضل السياسات الوقائية للحد من انتشار المرض، وتطبيق أحدث الممارسات والبروتوكولات العلاجية عالمياً.