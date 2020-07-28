المساعدات الإماراتية تصل لأكثر من 90 دولة حول العالم خلال أزمة كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

قدمت دولة الإمارات أكثر من 1144 طناً من المساعدات لأكثر من 90 دولة، استفاد منها أكثر من مليون من العاملين في المجال الطبي.



وأرسلت دولة الإمارات امسطائرة مساعدات طبية ثالثة تحمل 6 أطنان من الإمدادات الطبية إلى كولومبيا، تحتوي على معدات طبية عاجلة.

Advertisements

وسيستفيد من المساعدات 6 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.

وقال سفير دولة الإمارات لدى جمهورية كولومبيا، سالم راشد العويس: "ترتبط الإمارات بعلاقات تاريخية مع كولومبيا، تميزت بطابع من الصداقة والتوافق والتعاون في مختلف المجالات، في ظل حرص قيادة البلدين على تنميتها وتعزيزها"، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات "وام".

وأضاف:" في إطار استمرار جهود الإمارات في المساهمة في تعزيز قدرات القطاع الصحي في كولومبيا فقد تم إرسال طائرة مساعدات طبية ثالثة اليوم إليها، حيث سبق وأن تم إرسال طائرتين تحملان 21 طناً من المساعدات الطبية بالإضافة إلى 200 ألف جهاز فحص كورونا المستجد خلال الأشهر الثلاثة الماضية، استفاد منها نحو 21 ألفا من الكوادر الطبية".

وأكد العويس وقوف دولة الإمارات إلى جانب الدول الصديقة في ظل الظروف التي يشهدها العالم جميعاً في مواجهة تلك الجائحة.