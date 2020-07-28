"صحة أبوظبي" تجري أكثر من 200 ألف فحص في 15 حي خلال شهر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

تماشياً مع توجيهات لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة “كوفيد-19” في إمارة أبوظبي وشركة “صحة”، أجرت دائرة الصحة بأبوظبي أكثر من 200 ألف فحص في 15 حياً سكنياً خلال شهر من إطلاق مبادرة الفحص المنزلي في الأحياء السكنية.

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وكانت شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة)، قد اجرت بإشراف دائرة الصحة في أبوظبي، وبالتعاون مع شركة «جي 42 للرعاية الصحية» إحدى الشركات التابعة لمجموعة «جي 42» و شركة (سينوفارم سي إن بي جي) تجارب جديدة للمرحلة الثالثة من اللقاح غير النشط لوباء «كوفيد-19»، وذلك تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة والتزامها بالتغلب على هذا الوباء العالمي.

وتأتي التجارب السريرية العالمية للمرحلة الثالثة من لقاح محتمل، نتيجة لجهود التعاون الدولية التي تحتضنها أبوظبي في إطار التزام حكومة الإمارات والهيئات الصحية بإيجاد علاج لأكبر تحدٍّ شهدته البشرية في القرن الـ21.