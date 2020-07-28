يسعى النظام التركي إلى إحداث فوضى في ليبيا بعد فشله الكبير في تحقيق أهدافه الاستعمارية ودخول سرت من خلال أوامر لقيادات داعش في ليبيا بتجهيز عناصر مدربة على استخدام سيارات وحقائب مفخخة لاستهداف أهداف حيوية في البلاد، بالتزامن مع احتفالات عيد الأضحى المبارك للتغطية على عمليات عسكرية تركية كبرى.
وأكدت مصادر، أن عناصر تنظيم داعش بدؤوا التخطيط لعمليات لإثارة البلبلة بين الليبيين وصرف أنظارهم عن المخططات التركية بالتعاون مع ميليشيات حكومة الوفاق، وفق موقع "العرب مباشر" اليوم الإثنين.
وأوضحت المصادر، أن الخطط التركية تقضي بتصدر التنظيم الإرهابي للواجهة في ليبيا من جديد وتبنيه عمليات دموية في ليبيا، لقطع الطريق على المساءلة الدولية لأردوغان وفائز السراج بسبب جرائم الحرب التي يرتكبها أتباعهما في ليبيا.
وأكد مراقبون أن تنظيم داعش الإرهابي عاد لإعلان النشاط في ليبيا، وإعلان معسكرات سبق أن طُرد منها، مضيفين أن عناصر من داعش تجمعوا في صبراتة من جنسيات تونسية، وسورية، وليبية، أغلبهم نقلتهم تركيا من شمال سوريا.
وأكد المراقبون أن مدينة صبراتة التي سيطرت عليها جماعات المرتزقة والميليشيات في منتصف أبريل (نيسان) الماضي، في طريقها لتصبح مركزاً متقدماً لتنظيم داعش في غرب ليبيا، مشيرة إلى أن من بين عناصر التنظيم النشطين داخلها عشرات من الذين أطلقتهم الميليشيات من السجن بعد دخولها المدينة، وفلول التنظيم الفارة من شرق البلاد، ومن مدينة سرت.
وأضافوا أن عدد الدواعش في صبراتة يتجاوز 350 عنصراً، بينهم ععد من الذين كانوا يسيطرون على المدينة قبل إخراجهم منها في فبراير (شباط) 2016، ومعظمهم عاد للانتقام من سكانها إذ سيطر التنظيم في أول ظهور له في المدينة، على المكتب الذي كان مخصصًا لمكافحته في صبراتة وحوله إلى مكتب لإدارة شؤون التنظيم.
كانت هذه تفاصيل خبر تفاصيل المخطط التركي لإرهاب ليبيا خلال عيد الأضحى.. استخدام عناصر داعش لتنفيذ عمليات انتحارية بسيارات مفخخة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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