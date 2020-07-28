الفنان أحمد فهمي ينعى "طبيب الغلابة": عاش من أجل مساعدة الناس

حرص الفنان أحمد فهمي، على نعي الدكتور محمد مشالي المعروف بطبيب الغلابة، الذي وافته المنية اليوم الثلاثاء، بسبب هبوط مفاجئ في الدورة الدموية.

وكتبت لميس ريان ابنة نجلة شقيقة الراحل خبر وفاته عن عمر يناهز 76 عامًا، في تدوينة نشرتها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء: إنا لله وإنا اليه راجعون.. توفي إلى رحمة الله تعالى، خال والدتي الدكتور محمد مشالي دكتور الغلابة، أرجو الدعاء له بالرحمة والمغفرة.

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وكتب “فهمي” ، عبر حسابه على تويتر، قائلا : “‏إنا لله وإنا إليه راجعون، كان إنسان عظيم. حاول يساعد الناس على قد ما يقدر، ربنا يرحمه”.

أعلن وليد مشالي ابن الدكتور محمد مشالي المعروف ب"طبيب الغلابة" الذي وافته المنيه فجر اليوم الثلاثاء، وذلك بسبب هبوط مفاجئ في الدورة الدموية، موعد صلاة الجنازة على والده، على أن تكون بعد صلاة الظهر، اليوم بمحافظة البحيرة مسقط رأسه.

تخرج مشالي من كلية الطب قصر العيني في القاهرة 5 يونيو 1967، وتخصص في الأمراض الباطنة وأمراض الأطفال والحميات، ليعمل في عدد من المراكز والوحدات الطبية بالأرياف التابعة لوزارة الصحة في محافظات مختلفة، وفي عام 1975 افتتح عيادته الخاصة في طنطا، وتكفل برعاية أخوته وأبناء أخيه الذي توفي مبكرا وتركهم له، ولذلك تأخر في الزواج، ولديه 3 أولاد تخرجوا جميعًا من كلية الهندسة.