شكرا لقرائتكم خبر عن عدد المرشحين والمقاعد بكل دائرة فردية بانتخابات الشيوخ.. بالأرقام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرصد ”الخليج 365” التفاصيل الكاملة لعدد مرشحى المقاعد الفردية على مستوى الـ27 دائرة انتخابية، وعدد المقاعدة المخصصة لكل منها . الدوائر الفردية على مستوى الجمهورية 1- دائرة محافظة القاهرة عدد المقاعد : 10 عدد المرشحين : 98 2- دائرة محافظة القليوبية عدد المقاعد : 6 عدد المرشحين : 60 3- دائرة محافظة الدقهلية عدد المقاعد : 6 عدد المرشحين : 43 4- دائرة محافظة المنوفية عدد المقاعد : 4 عدد المرشحين : 30 5- دائرة محافظة الغربية عدد المقاعد : 5 عدد المرشحين : 30 6- دائرة محافظة كفر الشيخ عدد المقاعد : 3 عدد المرشحين : 20 7- دائرة محافظة الجيزة عدد المقاعد : 8 عدد المرشحين : 73 8- دائرة محافظة الفيوم عدد المقاعد : 3 عدد المرشحين : 10 9- دائرة محافظة بني سويف عدد المقاعد 3 عدد المرشحين : 23 10- دائرة محافظة المنيا عدد المقاعد 5 عدد المرشحين : 27 11- دائرة محافظة أسيوط عدد المقاعد 4 عدد المرشحين 28 12- دائرة محافظة الوادي الجديد : عدد المقاعد 1 عدد المرشحين 2 13 - دائرة محافظة سوهاج عدد المقاعد 5 عدد المرشحين 35 14 - دائرة محافظة قنا Advertisements عدد المقاعد 3 عدد المرشحين 42 15- دائرة محافظة الأقصر عدد المقاعد 2 عدد المرشحين 25 16 - دائرة محافظة أسوان عدد المقاعد 2 عدد المرشحين 12 17 - دائرة محافظة البحر الأحمر عدد المقاعد 1 عدد المرشحين 10 18- دائرة محافظة الشرقية عدد المقاعد 7 عدد المرشحين 47 19 - دائرة محافظة دمياط عدد المقاعد 2 عدد المرشحين 17 20- دائرة محافظة بورسعيد عدد المقاعد 1 عدد المرشحين 8 21- دائرة محافظة الإسماعلية عدد المقاعد 1 عدد المرشحين 9 22- دائرة محافظة السويس عدد المقاعد 1 عدد المرشحين 13 23- دائرة محافظة شمال سيناء عدد المقاعد 1 عدد المرشحين 7 24 - دائرة محافظة جنوب سيناء عدد المقاعد 1 عدد المرشحين 5 25 – دائرة محافظة الاسكندرية عدد المقاعد 7 عدد المرشحين 67 26 - دائرة محافظة البحيرة عدد المقاعد 7 عدد المرشحين 41 27 - دائرة محافظة مرسي مطروح عدد المقاعد 1 عدد المرشحين 5

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