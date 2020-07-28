جريمة في 24 ساعة| أب يقتل ابنه من ذوي الإعاقة.. وضبط 25 فتاة بتهمة الدعارة بالشيخ زايد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عاطف مراد:

شهد الشارع المصري عددًا من الحوادث التي شغلت الرأي العام، في عدد من المحافظات، لكن أسباب ارتكاب تلك الجرائم كان مختلفًا ما بين أب قتل نجله من ذوي الاحتياجات الخاصة داخل منزلهما بمدينة نصر، وجريمة قتل ثانية بسبب سرقة "توك توك"، وثالثة بسبب سرقة 700 جنيه، وواقعتين اختطاف.

- أب يقتل نجله من ذوي الاحتياجات الخاصة بمدينة نصر.. والنيابة تحقق

تباشر نيابة مدينة نصر، اليوم الإثنين، التحقيق مع اي قتل نجله من ذوي الاحتياجات الخاصة داخل منزلهما بمدينة نصر.

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- "توصيلة الموت".. كشف لغز ذبح "سائق توكتوك" في صحراء برج العرب بالإسكندرية

نجحت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية في كشف غموض واقعة العثور على جثة شاب مذبوح بصحراء برج العرب، إذ تبين أن وراء ارتكاب الجريمة 3 متهمين بدافع سرقة مركبة دراجة آلية "توكتوك".

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- عامل يقتل مزارع لسرقة 700 جنيه وهاتف بالبحيرة

ألقى ضباط قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، القبض على عامل قتل مزارع لسرقة 700 جنيه، وهاتف محمول في البحيرة.

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- عاطلان يهشمان رأس سائق لسرقة مركبته "التوك توك" في الإسكندرية

أقدم عاطلان على تهشيم رأس سائق لسرقة مركبته "توك توك" في الإسكندرية، وألقى قوات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، القبض على المتهمين.

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- ضبط 25 فتاة بتهمة الدعارة في الشيخ زايد.. وأهالي للشرطة: "تسلم الأيادي"

على مدار أيام متواصلة، ألقت قوات الأمن بالجيزة، القبض على 25 فتاة؛ بتهمة التحريض على الفسق وأعمال منافية للآداب بالشيخ زايد.

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- إصابة 21 في حادث سير بالمنيا.. والمحافظ يتابع حالتهم الصحية

أُصيب 21 عاملا، بإصابات بالغة بين كسور وكدمات متفرقة بالجسم؛ إثر انقلاب سيارة ربع نقل، على الطريق الصحراوي الغربي بمدخل قرية 8، اليوم الاثنين.

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- ضبط مختطفي عامل نصب عليهم في 2.3 مليون جنيه بزعم التنقيب عن الآثار بالفيوم

ألقى قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، القبض على مختطفي عامل نصب عليهم في 2.3 مليون جنيه بزعم التنقيب عن الآثار بالفيوم .

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- "أمن القاهرة": كشف ملابسات اختطاف صاحب محل أجهزة منزلية بعين شمس

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير لقطاع أمن القاهرة، في كشف غموض وملابسات اختطاف صاحب محل بمنطقة عين شمس، ومطالبة أهليته بدفع فدية مالية نظير إطلاق سراحه، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 5 أشخاص وتمكن رجال المباحث من ضبطهم.

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- ضبط شاب ووالده لقنا مزارعًا علقة ساخنة بسبب خلافات مالية وبحوزتهما تمثالين أثريين

ضبط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، شاب ووالده تعديا على مزارع بسبب خلافات مالية، وعثر بحوزتهما على 2 تمثال أثري بالوادي الجديد.

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- ضبط طالب وافد حاول الغش باستخدام الهاتف المحمول في جامعة بنها

تمكن الدكتور حسين المغربي نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب، اليوم الاثنين، من ضبط طالب وافد أثناء الغش باستخدام الهاتف المحمول، خلال أدائه الامتحان بكلية التربية الرياضية بالجامعة، وجرى عمل محضر غش للطالب، وإحالة مراقبة الامتحان للتحقيق.

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