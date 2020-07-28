المسماري ينشر فيديو لـ”فرقة السلطان مراد” السورية بمعسكر اليرموك الليبي

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وقال المسماري، في تدوينة مرفقة بالفيديو المنشور على الصفحة الرسمية على فيسبوك للمتحدث العسكري الليبي، إن “فرقة السلطان مراد السورية والتي تتبع أنقرة تقيم معسكر تدريب لها في معسكر اليرموك في العاصمة الليبية طرابلس لتدريب مجموعات من المرتزقة”.

وأضاف أن “المرتزقة تم نقلهم على عجل من سوريا إلى ليبيا دون تدريب كاف ليحلوا في نقاط الحراسة محل المقاتلين المتمرسين الذين يتم نقلهم وإعدادهم وحشدهم على جبهات سرت والجفرة”.

وأفاد المسماري “بوجود خطة تهدف لحشد 15 ألفا من المرتزقة السوريين والذين يعرفوا بـ(الاقتحاميبن) و(القوات الخاصة) و(قوات النخبة) التابعة لـ(جبهة النصرة)، مشيرا إلى أنهم يعرفون أيضا بـ(الانغماسيين)”.

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مقتل قائد فرقة السلطان مراد

وكانت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الوطني الليبي قد أعلنت في مايو الماضي عن مقتل قائد تنظيم “فرقة السلطان مراد”، السوري مراد أبو حمود العزيزي، في اشتباكات بالعاصمة الليبية.

وشغل قائد الكتيبة المرسلة إلى ليبيا منصبا أمنيا فيما كان يسمى بـ”ولاية حمص”، ثم بايع جبهة النصرة التي أعلنت ولائها لتنظيم القاعدة الإرهابي.

وبعد ذلك، اتجه “الداعشي” إلى مناطق الاحتلال التركي في عفرين، بحسب المرصد، ثم توجه للقتال في ليبيا مع 49 مقاتلا سابقا من التنظيم مع بداية العام الجاري.