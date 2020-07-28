ترامب يتحدث عن موعد “لقاح كورونا”

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وتراجع تأييد الناخبين لترامب بسبب اعتقاد كثير من الأميركيين أنه تعامل بصورة سيئة مع فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.
وقال ترامب: “أثق في أن جميع الأميركيين سيفعلون الصواب لكننا ننصح بشدة كل شخص بالتركيز بصورة خاصة على مواصلة التباعد الاجتماعي ومواصلة النظافة الصارمة وتجنب التجمعات الحاشدة والحانات المغلقة، وننصح بوضع الكمامات عند الحاجة”.
جاء حديث ترامب خلال زيارة قام بها لمصنع فوجي فيلم في موريسفيل بنورث كارولاينا، حيث يجري العمل على إنتاج لقاح.
ووضع ترامب خلال جولته في المصنع كمامة للمرة الثانية في العلن، حيث كانت المرة الأولى التي يضع فيها ترامب كمامة في رحلة إلى مركز والترريد الطبي بالقرب من واشنطن أوائل الشهر الجاري.
وقال ترامب عن اللقاح المحتمل: “سمعت أشياء إيجابية جدا، لكن بحلول نهاية هذا العام، نعتقد أننا في حالة جيدة لعمل هذا”.
وأعرب ترامب عن ثقته في التعافي الاقتصادي وقال: “ينبغي لكثير من الحكام فتح الولايات التي لا يفتحونها”.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.