الولايات المتحدة تسجل أكثر من 57 ألف إصابة جديدة بكورونا

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وأفادت الجامعة، التي تتخذ من مدينة بالتيمور مقرا لها، بأن الإصابات في الولايات المتحدة، التي تعد المتضرر الأول من جراء الفيروس في العالم، بلغت 4.286.663 بالإجمال حتى الساعة 8:30 مساء (00:30 توقيت غرينيتش).

أما حصيلة الوفيات الاجمالية فوصلت إلى 147.588، بعد تسجيل 679 وفاة جديدة.

وتشهد الولايات المتحدة زيادة في الإصابات، خاصة في الولايات الجنوبية والغربية مثل كاليفورنيا وتكساس وألاباما وفلوريدا، بعد انخفاض ملحوظ أواخر فصل الربيع.

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وحتى الأحد تجاوز عدد الإصابات 60 ألف إصابة يوميا لمدة 12 يوما على التوالي، وفي بعض الأحيان تخطت الإصابات الـ70 ألفا في اليوم الواحد.

وتجاوز عدد الوفيات المسجلة خلال 24 ساعة أكثر من ألف وفاة لمدة 4 أيام متتالية نهاية الأسبوع الماضي، بعد أن كانت المرة الأخيرة التي سجلت فيها وفيات يومية مرتفعة في شهر مايو.

وقد يكون الانخفاض الطفيف يومي الأحد والاثنين سببه انخفاض الفحوص وبطء استجابة السلطات الصحية المحلية خلال عطلة نهاية الأسبوع.