حدث ليلًا| الحكومة تحدد أيام إجازة عيد الأضحى.. ووفاة "طبيب الغلابة" محمد مشالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عاطف مراد:

شهدت ليلة الاثنين والساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، نستعرض بعضها في التقرير التالي:

- للقطاع العام والأعمال.. رئيس الوزراء: إجازة عيد الأضحى تبدأ من الخميس حتى الاثنين

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا يقضي بأن تكون الفترة من يوم الخميس المقبل، الموافق 30 يوليو 2020، حتى يوم الاثنين الموافق 3 أغسطس 2020، إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

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- وفاة "طبيب الغلابة" الدكتور محمد مشالي

توفى الدكتور محمد مشالي المعروف بطبيب الغلابة، بسبب هبوط مفاجئ في الدورة الدموية.

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- 70 قطعة من 3 عصور.. الآثار تضع اللمسات النهائية لمتحف المطار قبل افتتاحه (صور)

بدأ فريق العمل في متحف المطار بمبنى ركاب "3" في وضع القطع الأثرية المقرر عرضها، طبقًا لسيناريو العرض المتحفي، تمهيدًا للافتتاح الوشيك.

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- 3 أرقام مبشرة.. الصحة تعلن بيان كورونا اليوم الاثنين

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الاثنين، تسجيل 420 حالة جديدة ثبت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا المستجد، ووفاة 46 حالة جديدة.

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- مناقشة نقاط الخلاف دون مماطلة.. مُتحدث الري معلقًا على اجتماع سد النهضة المقبل

قال المهندس محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري، إن مصر لا تزال متمسكة بكل محاولات التفاوض في أزمة سد النهضة من أجل الوصول لاتفاق ملزم لملء وتشغيل سد النهضة، خصوصًا في ظل الدعوة الموجهة من الاتحاد الإفريقي.

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- النواب الليبي: الدور المصري والسعودي مهم لدعم استقرار ليبيا

أكد الناطق باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق، أن الدور المصري والسعودي والعربي بشكل عام مهم لدعم الاستقرار في ليبيا ولدعم المؤسسات الشرعية الممثلة لإرادة الشعب الليبي "مجلس النواب" للتصدي للأخطار التي تحيط بليبيا والتدخلات الخارجية الداعمة للإرهاب.

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-للقطاع العام والأعمال.. رئيس الوزراء: إجازة عيد الأضحى تبدأ من الخميس حتى الاثنين

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، قراراً يقضي بأن تكون الفترة من يوم الخميس المقبل، الموافق 30 يوليو 2020، حتى يوم الاثنين الموافق 3 أغسطس 2020، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام؛ وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

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-السودان يكشف عن مقترحاته بشأن مفاوضات سد النهضة

قال وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس، إنه تم قبول طلب السودان بتأجيل المفاوضات بين بلاده ومصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة، لمدة أسبوع لإجراء المزيد من المشاورات، مؤكدا أن هذه أول مرة يتقدم فيها السودان بمثل هذا الطلب منذ انطلاق المفاوضات بين الدول الثلاثة في عام 2011.

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-مصر تؤكد مواصلة جهودها للارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان في ظل مكافحة كورونا

أكدت مصر عزمها مواصلة جهودها للارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان في ظل الظروف الاستثنائية المصاحبة لمكافحة العالم لانتشار فيروس كورونا المستجد والحد من آثاره السلبية.

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-الصحة العالمية تحذر: الإبقاء على إغلاق الحدود ربما يصبح عديم النفع

حذر مدير الحالات الطارئة في منظمة الصحة العالمية مايكل راين، اليوم الاثنين، من أن إبقاء البلدان حدودها مغلقة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ليست استراتيجية قابلة للتطبيق في الأيام المقبلة وقد تكون عديمة النفع.

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-سقوط ٣ صواريخ على قاعدة عسكرية بها قوات أمريكية في العراق

‏سقوط 3 صواريخ على قاعدة التاجي في العاصمة العراقية بغداد، التي تشغلها القوات الأمريكية، مساء اليوم الاثنين، حسب ما ذكرت العربية.

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-مصر الأولى عربيًا وأفريقيًا.. مدبولي: أزمة كورونا سببًا في الإسراع بتطوير صناعة الدواء

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم الاثنين، لمناقشة آليات تطوير صناعة الدواء في مصر، بحضور كل من الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية.

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-"الصحة" تناشد مَن يحتاجون إلى جراحات عاجلة التسجيل بـ"قوائم الانتظار"

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إجراء ٤٤٣ ألفًا و٧٨٧ عملية جراحية بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لمنع تراكم قوائم انتظار جديدة في التدخلات الجراحية الحرجة التي تشملها المبادرة، منذ انطلاقها في شهر يوليو 2018 وحتى اليوم الإثنين.

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-ترميم التوابيت في متحف الحضارة تمهيدًا لنقل المومياوات الملكية (صور)

أعلنت وزارة السياحة والآثار، نقل التوابيت الملكية بنجاح إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، لترميمها وتجهيزها لاستقبال المومياوات الملكية في موكب مهيب خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

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-الهند تكشف عن نتائج التجارب الأولية للقاح ضد كورونا

وصفت صحيفة "تايمز أوف إينديا" الهندية بأن نتائج التجارب الأولية للقاح "كوفاكسين" المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩) بإنها "مشجعة" وفقًا لما نقلته "روسيا اليوم".

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-حفتر ورئيس الاتحاد الأفريقي يبحثان قضية إرسال تركيا للمرتزقة إلى ليبيا

بحث القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر، مع رئيس جمهورية جنوب إفريقيا الرئيس سيريل رامافوزا، الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، أهم القضايا على الساحة الليبية ومكافحة الإرهاب وتدخلات تركيا السلبية في الشأن الداخلي الليبي، وإرسالها لآلاف المرتزقة والإرهابيين من شمال سوريا إلى غرب ليبيا، مما يهدد المنطقة ويغذي التطرف والإرهاب.

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-الجيش اللبناني: سقوط قذيفة إسرائيلية على منزل جنوب لبنان

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أعلنت قيادة الجيش اللبناني، في بيان مساء اليوم الاثنين، عن سقوط قذيفة إسرائيلية بعد ظهر اليوم على منزل جنوب لبنان، دون أن تنفجر واقتصرت الأضرار على الماديات.

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-بسبب السعر.. تعثر محادثات الاتحاد الأوروبي مع شركات أدوية بشأن لقاح كورونا

تعثرت مفاوضات الاتحاد الأوروبي، الهادفة إلى إنتاج لقاحات ضد فيروس كورونا (كوفيد-١٩) مع شركات فايزر وسانوفي وجونسون آند جونسون تعصف بها خلافات بشأن السعر وطريقة الدفع وتكاليف المسؤولية المحتملة، حسبما ذكرت وكالة رويترز للأنباء.

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-ترامب: سنحصل على لقاح ضد كورونا في وقت قياسي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن المسنيين والذين يعانون من أمراض مذمنة يجب حمايته بشتى الطرق من فيروس كورونا (كوفيد-١٩).

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-انفجارات جديدة تهز قاعدة عسكرية بها قوات أمريكية في العراق

‏هزت عدة انفجارات مساء اليوم الاثنين، قاعدة "سبايكر" التي تضم قوات أمريكية وعراقية في محافظة صلاح الدين ‎في العراق، حسبما أفادت فضائية "العربية" السعودية، في نبأ عاجل لها.

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-السعودية والولايات المتحدة تبحثان الشراكة الاستراتيجية بين البلدين

بحث نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الاثنين، مع رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الفريق أول مارك ميلي، الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في الجانبين الدفاعي والعسكري، وناقشا مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المشتركة المبذولة تجاهها بما يخدم الأمن والسلم الدوليين.

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-مظاهرات في مدن عراقية للمطالبة بتحسين الكهرباء

تظاهر المئات من العراقيين، مساء اليوم الاثنين، للمطالبة بتحسين مستوى الخدمات وتجهيز المنازل بالطاقة الكهربائية في مناطق متعددة من محافظة كربلاء 100كم جنوبي بغداد.

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-هل بدأت موجة ثانية من وباء كورونا في العالم؟

يبدو أن العالم يواجه موجة ثانية من جائحة كورونا؛ إذ تشهد عدة بلدان في أوروبا وآسيا وأمريكا ارتفاعًا ملحوظًا في إصابات (كوفيد-١٩) ما دفع السلطات إلى إعادة فرض بعض قيود الإغلاق.

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-بوتين وأردوغان يبحثان هاتفيًا الأزمتين الليبية والسوريى

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في اتصال هاتفي مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، تطورات الأوضاع في ليبيا وسوريا والتوتر القائم بين أذربيجان وأرمينيا.

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-القبض على مرشح لانتخابات الشيوخ في السويس في قضية مخالفات إنشاءات

ألقت قوات الشرطة في السويس القبض على مقاول إنشاءات من بين المرشحين في انتخابات مجلس الشيوخ (مستقل).

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-ننشر الكشوف النهائية لقوائم المرشحين على مقاعد مجلس الشيوخ

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، الثلاثاء، القائمة النهائية للمرشحين بنظام القوائم لانتخابات مجلس الشيوخ 2020، متضمنة رموزهم الانتخابية وصفاتهم سواء مستقلين أو أحزاب.

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-النائب العام يأمر بحبس أبٍ احتياطيًّا لاتهامه بضرب نجله المصاب بإعاقة حتى وفاته

أمر النائب العام، المستشار حماده الصاوي، بحبس أب احتياطياً لاتهامه بضرب نجله المصاب بإعاقة حتى فاته.

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-95% للطب و80% للهندسة.. الأعلى للجامعات الخاصة يعلن تنسيق القبول بالكليات

أقر المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، فى جلسته اليوم، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تنسيق القبول بالجامعات الخاصة.

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-صاحب العقار أم المستأجر.. من يتحمل رسوم مخالفات البناء؟ البرلمان يحسم الجدل نهائيا

قال النائب أحمد السجيني، أمين عام ائتلاف دعم مصر (الأغلبية النيابية)، ورئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن التحدي الأكبر لقانون التصالح في مخالفات البناء خلال هذه المرحلة يتعلق بشكل مباشر بالتوعية، وتوضيح الحقائق وإزالة تداعيات اللغط والجدل السلبية والشائعات والأكاذيب التي تزايدت حوله.

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-برلماني يطالب بمحاكمة كل من يعيد بث فيديو الاعتداء على المواطن المصري في الكويت

طالب النائب حسين أبو جاد عضو مجلس النواب والأمين المساعد للشئون البرلمانية بحزب مستقبل وطن، بمحاكمة كل من يعيد بث فيديو الاعتداء على المواطن المصري في الكويت.

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-للعاملين في الخارج.. كيف تحجز شقة في مشروعات سكن مصر ودار مصر وجنة؟ (فيديو)

منذ أن بدأ صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية إجراءات حجز 2271 وحدة ضمن مشروعات: "دار مصر– سكن مصر– جنة"، يتسائل المصريين العاملين بالخارج عن كيفية التقدم وتجهيز الاوراق المطلوبة للحجز.

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-"مجلس أعلى تحت إشراف رئيس الجمهورية".. 10 معلومات عن مشروع قانون التخطيط العام

تواصل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إعداد تقريرها بشأن مشروع قانون التخطيط العام للدولة المقدم من الحكومة، عقب إجازة عيد الأضحى، بعد مناقشته الفترة الماضية.

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-​​برلماني يطالب بإزالة العقبات أمام التصالح في مخالفات البناء

أكد جون طلعت، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، وجود حالة من اللغط في تطبيق إجراءات التصالح بمخالفات البناء، محذرًا من أن ذلك قد يكون له تأثير سلبي في تحقيق المأمول من هذا القانون.

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