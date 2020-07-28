واشنطن تدعو أنقرة للإفراج عن رجل الأعمال والناشط المسجون "عثمان كافالا"

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ)

دعت الولايات المتحدة تركيا ، يوم الاثنين، إلى إطلاق سراح رجل الأعمال والناشط البارز، عثمان كافالا، في ذكرى مرور ألف يوم له في السجن.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، كيل براون، إن كافالا يقبع خلف القضبان بدون إدانة في أي جريمة.

وأضاف براون: "تسلط الولايات المتحدة الضوء على أهمية احترام الالتزامات الدولية".

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وتابع: "ندعو تركيا إلى الامتثال لالتزامها بالعدالة وسيادة القانون وإطلاق سراح عثمان كافالا من المعتقل، مع السعي إلى حل عادل وشفاف وسريع لقضيته".

يشار إلى أن كافالا هو مدير منظمة الأناضول الثقافية (أناضولو كولتور) الفنية غير الهادفة للربح. وسبق أن أعربت الولايات المتحدة عن قلقها بشأن اعتقاله واتهامه. وتقول جماعات حقوق الإنسان إن التهم الموجهة إلى كافالا لها دوافع سياسية.

وسبق أن تم اتهام كافالا "62 عاما" بمحاولة الإطاحة بالحكومة التركية خلال مظاهرات في اسطنبول عام 2013، لكن محكمة برأته في شباط/فبراير. لكن تم اعتقاله مجددا بعد تبرئته ضمن تحقيق جديد في مزاعم بالتجسس على خلفية المحاولة الانقلابية التي كانت تهدف للإطاحة بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان عام 2016.

واعتقلت تركيا آلاف الأشخاص ، بمن فيهم صحفيون ، بعد محاولة الانقلاب عام 2016.​