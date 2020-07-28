وفاة "طبيب الغلابة" الدكتور محمد مشالي

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية-مروة شاهين:
توفي قبل قليل، الدكتور محمد مشالي المعروف بطبيب الغلابة، وذلك بسبب هبوط مفاجئ في الدورة الدموية، ولم ينقل الى المستشفى.
وقال عمرو محمد مشالي، الإبن الأكبر للطبيب الراحل، إن الوفاة كانت في المنزل، مضيفًا أن الجنازة ستكون في مسقط رأسه في إيتاي البارود، بمنطقة ظهر التمساح عقب صلاة الظهر.
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