شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيل ... 614 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

بلغ إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في البرازيل يوم الاثنين مليونين و442375 بينما بلغ عدد الوفيات 87618، إذ واصلت الإصابات الارتفاع في ثاني أكثر دول العالم تضررا من الجائحة. ورصدت البرازيل 23384 إصابة جديدة و614 وفاة.

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