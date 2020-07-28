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بكين تسجل إصابتين جديدتين بكورونا

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قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الثلاثاء إن بكين سجلت حالتي إصابة بفيروس أمس.
وأضافت اللجنة أن إحدى الحالتين مرتبطة بتفشي المرض في مدينة داليان الساحلية بشمال شرق البلاد.

وكانت الحالة الثانية لشخص قادم من الخارج.

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