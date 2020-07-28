شكرا لقرائتكم خبر عن بكين تسجل إصابتين جديدتين بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

وأضافت اللجنة أن إحدى الحالتين مرتبطة بتفشي المرض في مدينة داليان الساحلية بشمال شرق البلاد. وكانت الحالة الثانية لشخص قادم من الخارج. قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الثلاثاء إن بكين سجلت حالتي إصابة بفيروس كورونا أمس.

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