"محارب قديم" مرشح ترامب لمنصب سفير لدى ألمانيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، عن اعتزامه ترشيح دوجلاس ماكجريجور، وهو كولونيل متقاعد في الجيش الأمريكي، سفيرا لدى ألمانيا.
يأتي ذلك بعد أن استقال السفير الأمريكي السابق لدى ألمانيا، ريتشارد جرينيل، في يونيو/حزيران الما ضي بعد عامين في المنصب.
وتعرض جرينيل لانتقادات شديدة في ألمانيا بسبب تصريحاته العدوانية وولائه الشديد لترامب.
وأفاد بيان صحفي صادر عن البيت الأبيض بأن ماكجريجور محارب قديم، مؤلف ومستشار "معترف به على نطاق واسع كخبير في تصميم القوة والاستراتيجية الكبرى".
وقال البيت الأبيض "إنه يتم استضافته كثيرا بالراديو والتليفزيون للتعليق على شؤون الأمن القومي وكتاباته حول الشئون العسكرية كانت مؤثرة في تحول القوات البرية للولايات المتحدة وحلف شمال الاطلسي وقوات الدفاع الاسرائيلية."
ويظهر ماكجريجور بشكل منتظم على شبكة "فوكس نيوز"، وتشمل كتاباته كتابا عن التحالف السوفيتي الألماني الشرقي تم نشره عام 1989.
ويجب أن يوافق مجلس الشيوخ الأمريكي على تعيين ماكجريجور قبل توليه منصب السفير.
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