شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصر.. وفاة طبيب الغلابة الدكتور محمد مشالى والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 يوليه 2020 أعلن وليد مشالي نجل الدكتور المصري محمد مشالى، الشهير بطبيب الغلابة، عن وفاة والده منذ قليل، بمدينة طنطا بمحافظة الغربية المصرية، بعد رحلة عطاء استمرت لسنوات طويلة لخدمه الفقراء.

وكان طبيب الغلابة قد تعرض خلال الفترة الماضية للعديد من الشائعات حول وفاته، إلا أن أسرته أعلنت منذ قليل عن تأكيد الخبر.

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