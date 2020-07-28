شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب المؤتمر يدعو المصريين للمشاركة بالانتخابات لاختيار الأفضل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا الربان عمر مختار صميدة، رئيس حزب المؤتمر، المصريين للنزول والمشاركة بقوة أمام صناديق الاقتراع بانتخابات مجلس الشيوخ لتوصيل صوتهم والتعبير عن الرأى بصنايق الاقتراع فى اختيار الأفضل لما تمثله من ضرورة ملحة، مشيرا إلى أن القائمة الوطنية من أجل مصر حرصت على توحد كافة الأحزاب وإعلاء المصلحة الوطنية للاستحقاق الانتخابى.

ولفت رئيس حزب المؤتمر، الى أن الحزب ومرشحيه على القائمة والتى يصل عدده فيها لـ 4 مرشحين و20 على الفردى ملتزمين بالضوابط التى وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات فى الدعاية وعدم عقد أى مؤتمرات جماهيرية، مشيرا إلى أن الحزب سيقول بإرسال رسائل sms وحملات على مواقع التواصل لحث المواطنين على المشاركة بالانتخابات والنزول .

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وأشار رئيس حزب المؤتمر، إلى أن المرحلة الراهنة وما نواجهه من تحديات تتطلب تضافر الجميع لإعلاء صالح الوطن، مؤكدا أن الدولة والهيئة الوطنية للانتخابات ستعمل على توفير كافة الإجراءات والتدابير الوقائية فى ظل أزمة فيروس كورونا وهناك حرص على توفير مستلزمات التعقيم داخل كل لجنة انتخابية ومصر ليست وحدها التى قامت بانتخابات فى ظل أزمة كورونا فمختلف دول العالم حريصة على عدم تعطيل مقدرات الدولة أمام هذه الجائحة .

ولفت إلى أننا نأمل أن تصل هذه الانتخابات بكفاءات داخل مجلس الشيوخ قادرة على تمثيل أصوات حقيقية داخل الشارع المصرى .

يذكر أن انتخابات الشيوخ تجرى على مستوى تصويت المصريين بالخارج 9 و10 أغسطس بينما فى الداخل يومى 11 و12 أغسطس.