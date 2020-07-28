شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يطالب بحملات توعية حول التجارة الإلكتروينة: يتم الترويج لمنتجات مغشوشة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب محمود حمدى أبو الخير، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، تدشين حملات توعية للمواطنين بشأن التجارة الإلكترونية، خاصة بعد الترويج لبعض المنتجات غير مطابقة للمواصفات والتى قد تكون سببا فى التأثير على الصحة العامة للمواطنين وفي نفس الوقت بمثابة استنزاف للأموال دون وجه حق، وتأتى فى إطار زيادة مصانع بير السلم والاقتصاد الموازي للدولة فى الوقت الذى تسعى الدولة لتوفير مزيد من فرص العمل للشباب من خلال دمج الاقتصاد غير الرسمى للاقتصاد الرسمى للدولة وتشجيع المنتج المحلى.

وأوضح عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، أن الفترة الأخيرة مع انتشار فيروس كورونا تم الترويج للعديد من الاجهزة والكواشف عن الفيروس وبعض المنتجات غير المطابقة للموصفات، وتستغل بعض هذه الصفحات الوهمية حجم السوشيال ميديا خاصة فى الآونة الاخيرة واهتمام الجميع به، ويتم الترويج لهذه المنتجات غير المطابقة والتى قد تؤثر على الصحة العامة لأنها غير دقيقة وتفتقد لأدنى المواصفات المنصوص عليها.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة أن يتم تدشين حملات توعية فى مختلف وسائل الإعلام بشأن كيفية الشراء من خلال مواقع التواصل ومواصفات المنتجات وما هي طبيعة المنتجات التى من الممكن ان يتم شرائها عبر مواقع التواصل، للوقوف على كافة التفاصيل، بالإضافة لضرورة دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى للدولة.

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